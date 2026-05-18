Fest-Noz Sonerien Du & Gregailh Porspoden Plestin-les-Grèves

Plestin-les-Grèves

Fest-Noz Sonerien Du & Gregailh

Porspoden La Grange Vadrouille Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

SONERIEN DU | 20h30

Sonerien Du est un groupe majeur de la musique bretonne contemporaine, fondé en 1971 dans le Finistère. Référence incontournable du fest-noz, il développe un style puissant mêlant tradition et modernité, autour d’une instrumentation typique bretonne bombarde, biniou, accordéon, guitare, basse, batterie et chant en breton. Le groupe est reconnu pour ses arrangements dynamiques, ses rythmiques adaptées à la danse traditionnelle (andro, hanter-dro, gavotte, plinn…) et sa capacité à faire le lien entre culture populaire bretonne et scène actuelle.

GREGAILH | 22h30

Pour retrouver la puissance et l’énergie des binious et bombardes qui lui ont mordu l’oreille, Gregailh convoque l’électronique et la lutherie sauvage la vielle est augmentée d’effets et de distorsions, le tambour de cordes graves et de métaux. Le duo projette ainsi cette nouvelle musique au carrefour expérimental du bal et des musiques underground.

Bar et restauration sur place !

Billetterie en ligne .

Porspoden La Grange Vadrouille Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Fest-Noz Sonerien Du & Gregailh Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-05-20 par SITARMOR