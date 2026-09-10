Informations pratiques

Duo Cavez / Paulson Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes Mercredi 7 octobre, 18h30 Ille-et-Vilaine

Concert dans le cadre du Grand Soufflet

Le duo féminin Cavez / Paulson est composé de Sophie Cavez, accordéoniste belge et de la musicienne suédoise Josefina Paulson à la nyckelharpa (instrument à cordes frottées). Une rencontre qui laisse la part belle aux musiques traditionnelles à travers des compositions originales et des héritages revisités.

Dans le cadre du festival Le Grand Soufflet.

Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-07T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-07T19:30:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41



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