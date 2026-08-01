Nos rivages, ADEC / Maison du Théâtre amateur, Rennes
jeudi 3 septembre 2026 · ADEC / Maison du Théâtre amateur · Rennes
Informations pratiques
Nos rivages Jeudi 3 septembre, 16h00 ADEC / Maison du Théâtre amateur Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-03T16:00:00+02:00 – 2026-09-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-03T16:00:00+02:00 – 2026-09-03T17:30:00+02:00
Un projet soutenu par le ministère de la Culture DRAC Bretagne, l’ARS Bretagne dans le cadre du programme régional « Culture et Santé », par la Ville de Rennes, L’Autre Regard/Clin d’œil dans le cadre du projet « Féminisme et handicap psychique ».
Dans le cadre de la création RIVES, les adhérent·es de L’Autre Regard nous racontent leur lien à la notion de choix et de liberté, accompagné·es par l’autrice et metteuse en scène Clara-Luce Pueyo et la comédienne et metteuse en scène Frédérique Mingant de la cie Collector.
ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@adec-theatre-amateur.fr »}]
Les adhérent·es de L’Autre Regard nous racontent leur lien à la notion de choix et de liberté,
Adec
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