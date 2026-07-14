Nos rivages ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes
jeudi 3 septembre 2026 · ADEC / Maison du Théâtre amateur · Rennes
Informations pratiques
Nos rivages ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Jeudi 3 septembre, 16h00 Ille-et-Vilaine
Les adhérent·es de L’Autre Regard nous racontent leur lien à la notion de choix et de liberté,
Un projet soutenu par le ministère de la Culture DRAC Bretagne, l’ARS Bretagne dans le cadre du programme régional « Culture et Santé », par la Ville de Rennes, L’Autre Regard/Clin d’œil dans le cadre du projet « Féminisme et handicap psychique ».
Dans le cadre de la création RIVES, les adhérent·es de L’Autre Regard nous racontent leur lien à la notion de choix et de liberté, accompagné·es par l’autrice et metteuse en scène Clara-Luce Pueyo et la comédienne et metteuse en scène Frédérique Mingant de la cie Collector.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-03T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-03T17:30:00.000+02:00
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contact@adec-theatre-amateur.fr
ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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