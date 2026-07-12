Duo de violes de gambe: Ensemble Belombre Place Royale Lescar
samedi 1 mai 2027 · Place Royale · Lescar
Informations pratiques
Lescar
Duo de violes de gambe: Ensemble Belombre
Place Royale Cathédrale Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-01 20:30:00
fin : 2027-05-01
Date(s) :
2027-05-01
Bach , Suites anglaises:
Louise Bouedo et Garance Boizot se rencontrent en 2017 au Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Lyon dans la classe de viole de gambe de
Marianne Muller. Cette rencontre s’inscrit dans l’envie de transcrire l’œuvre du
claveciniste français Jacques Duphly. Liées par une complicité naturelle, Garance et Louise, décident de déchiffrer, de lire, d’expérimenter cette musique à deux violes. Le travail de transcription commence et l’ensemble Belombre naît.
À travers ce programme, le duo Belombre s’amuse d’une lecture au pied de la lettre
des fameuses Suites anglaises de J-S. Bach.
– L’instant Café vous propose de vous restaurer ou de vous désaltérer
avant et à l’issue de la représentation, salle Mika, office de tourisme.
(repas sur réservation uniquement, 06 80 60 09 00) – .
Place Royale Cathédrale Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98
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English : Duo de violes de gambe: Ensemble Belombre
L’événement Duo de violes de gambe: Ensemble Belombre Lescar a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Pau
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