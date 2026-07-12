Duo de violes de gambe: Ensemble Belombre Place Royale Lescar

Informations pratiques

Lescar

Duo de violes de gambe: Ensemble Belombre

Place Royale Cathédrale Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-01 20:30:00

fin : 2027-05-01

Date(s) :

2027-05-01

Bach , Suites anglaises:

Louise Bouedo et Garance Boizot se rencontrent en 2017 au Conservatoire National

Supérieur de Musique et de Danse de Lyon dans la classe de viole de gambe de

Marianne Muller. Cette rencontre s’inscrit dans l’envie de transcrire l’œuvre du

claveciniste français Jacques Duphly. Liées par une complicité naturelle, Garance et Louise, décident de déchiffrer, de lire, d’expérimenter cette musique à deux violes. Le travail de transcription commence et l’ensemble Belombre naît.

À travers ce programme, le duo Belombre s’amuse d’une lecture au pied de la lettre

des fameuses Suites anglaises de J-S. Bach.

– L’instant Café vous propose de vous restaurer ou de vous désaltérer

avant et à l’issue de la représentation, salle Mika, office de tourisme.

(repas sur réservation uniquement, 06 80 60 09 00) – .

Place Royale Cathédrale Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98

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English : Duo de violes de gambe: Ensemble Belombre

L’événement Duo de violes de gambe: Ensemble Belombre Lescar a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Pau