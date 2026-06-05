Duo de violoncelles Rue de l’érable Valdelaume
Duo de violoncelles Rue de l’érable Valdelaume samedi 18 juillet 2026.
Valdelaume
Duo de violoncelles
Rue de l’érable Eglise Notre-Dame du Breuil-Coiffault Valdelaume Deux-Sèvres
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Dans le cadre des balades de Valdelaume, l’association Hier et Aujourd’hui vous convie à un après-midi musical au village de Breuil-Coiffault Odile Bourdin et Clélia Farago, violoncellistes, vous interpréteront des morceaux d’Offenbach, Lee, Kummer et Battanchon.
Sur réservation.
Verre de l’amitié offert à la fin du concert à la salle des fêtes. .
Rue de l’érable Eglise Notre-Dame du Breuil-Coiffault Valdelaume 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 45 36 28
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English : Duo de violoncelles
L’événement Duo de violoncelles Valdelaume a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays Mellois