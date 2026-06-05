Duo de violoncelles Rue de l’érable Valdelaume

Valdelaume

Duo de violoncelles

Rue de l’érable Eglise Notre-Dame du Breuil-Coiffault Valdelaume Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Dans le cadre des balades de Valdelaume, l’association Hier et Aujourd’hui vous convie à un après-midi musical au village de Breuil-Coiffault Odile Bourdin et Clélia Farago, violoncellistes, vous interpréteront des morceaux d’Offenbach, Lee, Kummer et Battanchon.

Sur réservation.

Verre de l’amitié offert à la fin du concert à la salle des fêtes. .

Rue de l’érable Eglise Notre-Dame du Breuil-Coiffault Valdelaume 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 45 36 28

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English : Duo de violoncelles

L’événement Duo de violoncelles Valdelaume a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays Mellois