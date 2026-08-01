AGENDA · Vernet-les-Bains
DUO DE VIOLONS Vernet-les-Bains
mercredi 12 août 2026 · Vernet-les-Bains
Informations pratiques
Vernet-les-Bains
DUO DE VIOLONS
Rue du Temple Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Musiques traditionnelles anglaises et occitanes.
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Rue du Temple Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 53 25
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English :
Traditional English and Occitan music.
L’événement DUO DE VIOLONS Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-06 par OTI CONFLENT CANIGO