Informations pratiques

Vernet-les-Bains

DUO DE VIOLONS

Rue du Temple Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Musiques traditionnelles anglaises et occitanes.

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Rue du Temple Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 53 25

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English :

Traditional English and Occitan music.

L’événement DUO DE VIOLONS Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-06 par OTI CONFLENT CANIGO