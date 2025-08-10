Informations pratiques

Vernet-les-Bains

FESTIVAL ITINÉRANT COURTS CIRCUIT 66

Place de la République Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

19h librairie itinérante libambulle

20h45 ciné rencontres projection du court-métrage lauréat 2026

21h15 séance de projection courts-métrages en compétition avec vote du public

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Place de la République Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 87 93 49 03

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English :

7:00 p.m.: Traveling Bookstore: Libambulle

8:45 p.m.: Cinema Encounters: Screening of the 2026 award-winning short film

9:15 p.m.: Screening: Short films in competition with audience voting

L’événement FESTIVAL ITINÉRANT COURTS CIRCUIT 66 Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-20 par OTI CONFLENT CANIGO