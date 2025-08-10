FESTIVAL ITINÉRANT COURTS CIRCUIT 66 Vernet-les-Bains
mercredi 19 août 2026 · Vernet-les-Bains
Informations pratiques
Vernet-les-Bains
FESTIVAL ITINÉRANT COURTS CIRCUIT 66
Place de la République Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
19h librairie itinérante libambulle
20h45 ciné rencontres projection du court-métrage lauréat 2026
21h15 séance de projection courts-métrages en compétition avec vote du public
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Place de la République Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 87 93 49 03
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English :
7:00 p.m.: Traveling Bookstore: Libambulle
8:45 p.m.: Cinema Encounters: Screening of the 2026 award-winning short film
9:15 p.m.: Screening: Short films in competition with audience voting
L’événement FESTIVAL ITINÉRANT COURTS CIRCUIT 66 Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-20 par OTI CONFLENT CANIGO
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