CHAMPIONNAT DU CANIGÓ Vernet-les-Bains
place de la République Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales
Début : 2026-08-08 08:00:00
fin : 2026-08-08
2026-08-08
8h30 double KV du Canigó, 10,5km 2000m de D+
9h00 KV de Bonne Aigue, 5,4km 1000m de D+
20h00 les nins de la Pena, 8,8km 550m de D+
20h30 trail nocturne de la Pena, 8,8km 550m de D+
place de la République Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 56 38
English :
8:30am: double KV du Canigó, 10.5km 2000m D+ climb
9h00: KV de Bonne Aigue, 5.4km 1000m D+ climb
8:00 pm: les nins de la Pena, 8.8km 550m D+ climb
8:30pm: trail nocturne de la Pena, 8.8km 550m D+ climb
German :
8.30 Uhr: Doppelter KV du Canigó, 10,5km 2000m D+
9.00 Uhr: KV de Bonne Aigue, 5,4km 1000m D+
20.00 Uhr: les nins de la Pena, 8,8km 550m D+
20:30 Uhr: Nachttrail von La Pena, 8,8km 550m D+
Italiano :
8.30: doppio KV du Canigó, 10,5 km 2000 m di D+ (pendenza)
ore 9.00: KV de Bonne Aigue, 5,4 km 1000 m di salita D+
ore 20.00: les nins de la Pena, 8,8 km 550 m di dislivello D+
ore 20.30: Trail nocturne de la Pena, 8,8 km 550 m di salita
Espanol :
8.30h: doble KV du Canigó, 10.5km 2000m de subida
9.00am: KV de Bonne Aigue, 5.4km 1000m D+ subida
20:00: les nins de la Pena, 8,8 km 550 m D+ de desnivel
20.30 h: Trail nocturno de la Pena, 8,8 km 550 m de desnivel
