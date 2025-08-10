Vernet-les-Bains

FOCS DE SANT JOAN

Place de la République Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 09:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Départ à 9h pour la cueillette des fleurs de la Saint Jean, millepertuis, orpin, noyer et immortelle. La cueillette est ouverte à la population locale et touristique.

14h30 composition d’El Ramallet, le bouquet de la St Jean.

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Place de la République Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 53 25

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English :

Departure at 9 a.m. for Saint John’s Day flower picking: St John’s wort, orris, walnut and immortelle. Picking is open to locals and tourists alike.

2:30pm: Composition of El Ramallet, the St. John’s bouquet.

L’événement FOCS DE SANT JOAN Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-14 par OTI CONFLENT CANIGO