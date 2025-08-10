FOCS DE SANT JOAN Vernet-les-Bains
FOCS DE SANT JOAN Vernet-les-Bains vendredi 19 juin 2026.
Vernet-les-Bains
FOCS DE SANT JOAN
Place de la République Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 09:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Départ à 9h pour la cueillette des fleurs de la Saint Jean, millepertuis, orpin, noyer et immortelle. La cueillette est ouverte à la population locale et touristique.
14h30 composition d’El Ramallet, le bouquet de la St Jean.
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Place de la République Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 53 25
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English :
Departure at 9 a.m. for Saint John’s Day flower picking: St John’s wort, orris, walnut and immortelle. Picking is open to locals and tourists alike.
2:30pm: Composition of El Ramallet, the St. John’s bouquet.
L’événement FOCS DE SANT JOAN Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-14 par OTI CONFLENT CANIGO
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