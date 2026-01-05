FESTI CONFLENT

Allée du Parc Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:30:00

fin : 2026-06-14 18:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Rendez-vous au Parc du Casino de Vernet-les-Bains le dimanche 14 juin 2026 pour savourer un moment unique. On vous invite à partager une journée festive avec nous pour découvrir les richesses naturelles, patrimoniales et gourmandes du territoire Conflent Canigó.

.

Allée du Parc Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 41 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us in the Parc du Casino de Vernet-les-Bains on Sunday June 14, 2026 for a unique experience. We invite you to share a festive day with us to discover the natural, heritage and gourmet riches of the Conflent Canigó region.

L’événement FESTI CONFLENT Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-05 par OTI CONFLENT CANIGO