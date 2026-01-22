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CONCERT Vernet-les-Bains

CONCERT Vernet-les-Bains

CONCERT Vernet-les-Bains dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Chemin de la Laiterie

Ville : 66820 Vernet-les-Bains

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Vernet-les-Bains

CONCERT

Chemin de la Laiterie Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 02:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Tête d’affiche Evan Bouzies à partir de 14h et jusqu’à 2h.
Evènement en extérieur, buvette sur place.
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Chemin de la Laiterie Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

Headliner: Evan Bouzies from 2pm to 2am.
Outdoor event, refreshments on site.

L’événement CONCERT Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-18 par OTI CONFLENT CANIGO

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