CONCERT Vernet-les-Bains
CONCERT Vernet-les-Bains dimanche 21 juin 2026.
Vernet-les-Bains
CONCERT
Chemin de la Laiterie Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 02:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Tête d’affiche Evan Bouzies à partir de 14h et jusqu’à 2h.
Evènement en extérieur, buvette sur place.
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Chemin de la Laiterie Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
Headliner: Evan Bouzies from 2pm to 2am.
Outdoor event, refreshments on site.
L’événement CONCERT Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-18 par OTI CONFLENT CANIGO
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