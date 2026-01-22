Vernet-les-Bains

CONCERT

Chemin de la Laiterie Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 02:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Tête d’affiche Evan Bouzies à partir de 14h et jusqu’à 2h.

Evènement en extérieur, buvette sur place.

.

Chemin de la Laiterie Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Headliner: Evan Bouzies from 2pm to 2am.

Outdoor event, refreshments on site.

L’événement CONCERT Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-18 par OTI CONFLENT CANIGO