FOCS DE SANT JOAN Vernet-les-Bains
FOCS DE SANT JOAN Vernet-les-Bains mardi 23 juin 2026.
FOCS DE SANT JOAN
Place de la république Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 11:00:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
11h retour de la flamme portée par les montagnards, les membres de Trail Vernet Aventure
11h régénération et transmission de la flamme Cobla Principal Del Rossello
17h balades de sardanes de la Cobla Principal Del Rossello; 18h Chorale Alégria et ses 35 choristes ; 21h45 l’embrasement de la vasque ; 22h dégustation de produits catalans
22h30 bal animé par Zanetti
.
Place de la république Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 53 25 mairievernet.com@orange.fr
English :
11 a.m.: return of the flame carried by the mountaineers, members of Trail Vernet Aventure
11am: regeneration and transmission of the flame Cobla Principal Del Rossello
5 p.m.: sardana ballads by Cobla Principal Del Rossello; 6 p.m.: Chorale Alégria and its 35 singers; 9:45 p.m.: lighting of the cauldron; 10 p.m.: tasting of Catalan products
10:30 pm: Zanetti dance
L’événement FOCS DE SANT JOAN Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-05 par OTI CONFLENT CANIGO