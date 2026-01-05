FOCS DE SANT JOAN Vernet-les-Bains

FOCS DE SANT JOAN

Place de la république Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Début : 2026-06-23 11:00:00

fin : 2026-06-23

2026-06-23

11h retour de la flamme portée par les montagnards, les membres de Trail Vernet Aventure

11h régénération et transmission de la flamme Cobla Principal Del Rossello

17h balades de sardanes de la Cobla Principal Del Rossello; 18h Chorale Alégria et ses 35 choristes ; 21h45 l’embrasement de la vasque ; 22h dégustation de produits catalans

22h30 bal animé par Zanetti

Place de la république Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 53 25 mairievernet.com@orange.fr

English :

11 a.m.: return of the flame carried by the mountaineers, members of Trail Vernet Aventure

11am: regeneration and transmission of the flame Cobla Principal Del Rossello

5 p.m.: sardana ballads by Cobla Principal Del Rossello; 6 p.m.: Chorale Alégria and its 35 singers; 9:45 p.m.: lighting of the cauldron; 10 p.m.: tasting of Catalan products

10:30 pm: Zanetti dance

