CHAMPIONNAT DU CANIGÓ Vernet-les-Bains
CHAMPIONNAT DU CANIGÓ Vernet-les-Bains dimanche 9 août 2026.
CHAMPIONNAT DU CANIGÓ
Parc Charles Trenet Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 06:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
6h maratrail du Canigou 42,8km 2650 m d+
6h30 trail du barbet avec charge 33km 2100 m d+
7h trail du Barbet 33km 2100m d+
8h30 trail des mattes rouges 20 km 1250m d+
9h30 trail tour de goa 10 km 550 m de d+
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Parc Charles Trenet Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie championnatducanigou@gmail.com
English :
6am: maratrail du Canigou: 42.8km 2650 m d+ (altitude gain)
6:30 a.m.: trail du barbet with load: 33km 2100 m d+ climb
7am: trail du Barbet: 33km 2100m d+ climb
8:30am: trail des mattes rouges: 20km 1250m d+ climb
9:30am: trail tour de goa: 10km 550m d+ climb
German :
6 Uhr: maratrail du Canigou: 42,8km 2650 m d+
6.30 Uhr: trail du barbet mit Last: 33km 2100 m d++
7 Uhr: trail du Barbet: 33km 2100m d+
8.30 Uhr: trail des mattes rouges: 20 km 1250 m d+
9.30 Uhr: trail tour de goa: 10 km 550 m d+
Italiano :
6:00: Maratrail du Canigou: 42,8 km 2.650 m di salita
6:30: trail du barbet con carico: 33 km 2100 m d+ (oltre 6.000 piedi)
7:00: sentiero del Barbet: 33 km 2100 m di dislivello
8.30: sentiero delle mattes rouges: 20 km 1250 m di dislivello
9.30: sentiero tour de goa: 10 km 550 m di dislivello
Espanol :
6h: Maratrail du Canigou: 42,8 km 2.650 m de desnivel
6:30am: trail du barbet con carga: 33km 2100 m d+ (más de 6,000ft)
7h: sendero del Barbet: 33km 2100m de desnivel
8.30am: sendero mattes rouges: 20km 1250m ascenso
9.30h: sendero tour de goa: 10km 550m de desnivel
L’événement CHAMPIONNAT DU CANIGÓ Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-22 par OTI CONFLENT CANIGO
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