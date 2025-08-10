CHAMPIONNAT DU CANIGÓ

Parc Charles Trenet Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 06:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

6h maratrail du Canigou 42,8km 2650 m d+

6h30 trail du barbet avec charge 33km 2100 m d+

7h trail du Barbet 33km 2100m d+

8h30 trail des mattes rouges 20 km 1250m d+

9h30 trail tour de goa 10 km 550 m de d+

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Parc Charles Trenet Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie championnatducanigou@gmail.com

English :

6am: maratrail du Canigou: 42.8km 2650 m d+ (altitude gain)

6:30 a.m.: trail du barbet with load: 33km 2100 m d+ climb

7am: trail du Barbet: 33km 2100m d+ climb

8:30am: trail des mattes rouges: 20km 1250m d+ climb

9:30am: trail tour de goa: 10km 550m d+ climb

German :

6 Uhr: maratrail du Canigou: 42,8km 2650 m d+

6.30 Uhr: trail du barbet mit Last: 33km 2100 m d++

7 Uhr: trail du Barbet: 33km 2100m d+

8.30 Uhr: trail des mattes rouges: 20 km 1250 m d+

9.30 Uhr: trail tour de goa: 10 km 550 m d+

Italiano :

6:00: Maratrail du Canigou: 42,8 km 2.650 m di salita

6:30: trail du barbet con carico: 33 km 2100 m d+ (oltre 6.000 piedi)

7:00: sentiero del Barbet: 33 km 2100 m di dislivello

8.30: sentiero delle mattes rouges: 20 km 1250 m di dislivello

9.30: sentiero tour de goa: 10 km 550 m di dislivello

Espanol :

6h: Maratrail du Canigou: 42,8 km 2.650 m de desnivel

6:30am: trail du barbet con carga: 33km 2100 m d+ (más de 6,000ft)

7h: sendero del Barbet: 33km 2100m de desnivel

8.30am: sendero mattes rouges: 20km 1250m ascenso

9.30h: sendero tour de goa: 10km 550m de desnivel

L’événement CHAMPIONNAT DU CANIGÓ Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-22 par OTI CONFLENT CANIGO