Vernet-les-Bains

RALLYE DÉCOUVERTE

Chemin de la Laiterie Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : 4 – 4 – 4

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 16:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Venez découvrir le village de Vernet-les-bains, son arboretum, ses joyaux de la Belle Époque, grâce à un parcours à pied culturel, insolite et ludique, avec un pot convivial inclus. Infos et résa avant la veille au soir.

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Chemin de la Laiterie Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 08 00 08 92

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English :

Come and discover the village of Vernet-les-bains, its arboretum and its Belle Époque jewels, on a cultural, unusual and fun walking tour, with a convivial drink included. Information and bookings by the evening before.

L’événement RALLYE DÉCOUVERTE Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-17 par OTI CONFLENT CANIGO