Vernet-les-Bains

RALLYE DÉCOUVERTE ENTRE CIEL ET TERRE

Chemin de la Laiterie Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : 4 – 4 – 4

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 15:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Découvrez un superbe sentier forestier entre ciel et terre , jalonné de richesses du patrimoine historique et naturel. Parcours nature facile, insolite et ludique, suivi d’un pot convivial inclus. Réservation avant la veille 20h.

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Chemin de la Laiterie Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 08 00 08 92

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English :

Discover a superb forest trail between heaven and earth , dotted with historical and natural heritage treasures. Easy, unusual and fun nature trail, followed by a convivial drink. Reservations required by 8pm the evening before.

L’événement RALLYE DÉCOUVERTE ENTRE CIEL ET TERRE Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-17 par OTI CONFLENT CANIGO