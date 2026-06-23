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AGENDA · Vernet-les-Bains

CONCERT Vernet-les-Bains

vendredi 31 juillet 2026 · Vernet-les-Bains

CONCERT Vernet-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Place de la République
Ville
66820 Vernet-les-Bains
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Vernet-les-Bains

CONCERT

Place de la République Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Concert des Witch Caroll ça va swinguer, venez-vous faire ensorceler de bonne humeur par ces 5 musiciens. Entre chansons voodoo blues et chansons Banjo calypso, un brin déjanté, sur une voix profondément féline !
  .

Place de la République Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 53 25 

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English :

%AB Witch Caroll %BB Concert—It’s going to be a swingin’ show! Come let these five musicians cast a spell of good cheer on you. From voodoo blues to banjo calypso—with a touch of the bizarre—all delivered in a deeply feline voice!

L’événement CONCERT Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI CONFLENT CANIGO

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