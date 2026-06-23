CONCERT Vernet-les-Bains
vendredi 31 juillet 2026 · Vernet-les-Bains
Informations pratiques
Vernet-les-Bains
CONCERT
Place de la République Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Concert des Witch Caroll ça va swinguer, venez-vous faire ensorceler de bonne humeur par ces 5 musiciens. Entre chansons voodoo blues et chansons Banjo calypso, un brin déjanté, sur une voix profondément féline !
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Place de la République Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 53 25
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English :
%AB Witch Caroll %BB Concert—It’s going to be a swingin’ show! Come let these five musicians cast a spell of good cheer on you. From voodoo blues to banjo calypso—with a touch of the bizarre—all delivered in a deeply feline voice!
L’événement CONCERT Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI CONFLENT CANIGO
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