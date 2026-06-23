CONCERT Vernet-les-Bains
CONCERT Vernet-les-Bains samedi 25 juillet 2026.
Vernet-les-Bains
CONCERT
Rue du Temple Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Concert Britt and Co
.
Rue du Temple Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 53 25
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English :
Britt and Co Concert
L’événement CONCERT Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI CONFLENT CANIGO
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