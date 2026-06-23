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CONCERT Vernet-les-Bains

CONCERT Vernet-les-Bains

CONCERT Vernet-les-Bains samedi 25 juillet 2026.

Adresse
Rue du Temple
Ville
66820 Vernet-les-Bains
Département
Pyrénées-Orientales
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Vernet-les-Bains

CONCERT

Rue du Temple Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Concert Britt and Co
  .

Rue du Temple Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 53 25 

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English :

Britt and Co Concert

L’événement CONCERT Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI CONFLENT CANIGO

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