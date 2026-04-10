RALLYE DÉCOUVERTE VERNET-LES-BAINS PAR LES SENTIERS ENVIRONNANTS Vernet-les-Bains
RALLYE DÉCOUVERTE VERNET-LES-BAINS PAR LES SENTIERS ENVIRONNANTS Vernet-les-Bains jeudi 23 juillet 2026.
Vernet-les-Bains
RALLYE DÉCOUVERTE VERNET-LES-BAINS PAR LES SENTIERS ENVIRONNANTS
Chemin de la Laiterie Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : 4 – 4 – 4
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Venez parcourir les sentiers forestiers environnant Vernet-les-bains pour découvrir des vues saisissantes sur son patrimoine historique et naturel. Parcours nature facile, insolite et ludique, suivi d’un pot convivial inclus. Réservation avant la veille au soir.
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Chemin de la Laiterie Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 08 00 08 92
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English :
Come explore the forest trails around Vernet-les-Bains to discover breathtaking views of its historical and natural heritage. An easy, unique, and fun “nature walk,” followed by a friendly get-together (drinks included). Reservations must be made by the evening before.
L’événement RALLYE DÉCOUVERTE VERNET-LES-BAINS PAR LES SENTIERS ENVIRONNANTS Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par OTI CONFLENT CANIGO
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