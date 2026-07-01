SPECTACLE JOCS DE BRUIXES Vernet-les-Bains
samedi 18 juillet 2026 · Vernet-les-Bains
Informations pratiques
Vernet-les-Bains
SPECTACLE JOCS DE BRUIXES
place de la république Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
La Compagnie Cielo jouera son spectacle Jocs de bruixes
C’est un spectacle bilingue Français/ Catalan
Au détour d’une rue, au crépuscule, trois sorcières livrent leurs secrets.
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place de la république Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 02 45 59 55
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English :
The Cielo Theater Company will perform its show Jocs de bruixes
It is a bilingual French/Catalan show:
Around a street corner, at dusk, three witches reveal their secrets.
L’événement SPECTACLE JOCS DE BRUIXES Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par OTI CONFLENT CANIGO
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