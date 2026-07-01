Informations pratiques

Vernet-les-Bains

SPECTACLE JOCS DE BRUIXES

place de la république Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

La Compagnie Cielo jouera son spectacle Jocs de bruixes

C’est un spectacle bilingue Français/ Catalan

Au détour d’une rue, au crépuscule, trois sorcières livrent leurs secrets.

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place de la république Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 02 45 59 55

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English :

The Cielo Theater Company will perform its show Jocs de bruixes

It is a bilingual French/Catalan show:

Around a street corner, at dusk, three witches reveal their secrets.

L’événement SPECTACLE JOCS DE BRUIXES Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par OTI CONFLENT CANIGO