UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vernet-les-Bains

SPECTACLE JOCS DE BRUIXES Vernet-les-Bains

samedi 18 juillet 2026 · Vernet-les-Bains

SPECTACLE JOCS DE BRUIXES Vernet-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
place de la république
Ville
66820 Vernet-les-Bains
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Vernet-les-Bains

SPECTACLE JOCS DE BRUIXES

place de la république Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

La Compagnie Cielo jouera son spectacle Jocs de bruixes
C’est un spectacle bilingue Français/ Catalan
Au détour d’une rue, au crépuscule, trois sorcières livrent leurs secrets.
  .

place de la république Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 02 45 59 55 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Cielo Theater Company will perform its show Jocs de bruixes
It is a bilingual French/Catalan show:
Around a street corner, at dusk, three witches reveal their secrets.

L’événement SPECTACLE JOCS DE BRUIXES Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par OTI CONFLENT CANIGO

À voir aussi à Vernet-les-Bains (Pyrénées-Orientales)