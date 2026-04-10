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BAL ET FEUX D’ARTIFICE Vernet-les-Bains

BAL ET FEUX D’ARTIFICE Vernet-les-Bains

BAL ET FEUX D’ARTIFICE Vernet-les-Bains samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 66820 Vernet-les-Bains

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Vernet-les-Bains

BAL ET FEUX D’ARTIFICE

Place de la République Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

21h Un grand bal populaire animé par LES CASENOVES
A partir de 22h feux d’artifice au pont Rudyard Kipling.
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Place de la République Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 53 25 

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English :

9:00 p.m.: A big community dance featuring LES CASENOVES
Starting at 10:00 p.m.: Fireworks at the Rudyard Kipling Bridge.

L’événement BAL ET FEUX D’ARTIFICE Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par OTI CONFLENT CANIGO

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