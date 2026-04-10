BAL ET FEUX D’ARTIFICE Vernet-les-Bains
BAL ET FEUX D’ARTIFICE Vernet-les-Bains samedi 11 juillet 2026.
Vernet-les-Bains
BAL ET FEUX D’ARTIFICE
Place de la République Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
21h Un grand bal populaire animé par LES CASENOVES
A partir de 22h feux d’artifice au pont Rudyard Kipling.
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Place de la République Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 53 25
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English :
9:00 p.m.: A big community dance featuring LES CASENOVES
Starting at 10:00 p.m.: Fireworks at the Rudyard Kipling Bridge.
L’événement BAL ET FEUX D’ARTIFICE Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par OTI CONFLENT CANIGO
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