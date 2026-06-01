SAINT-MARTIN DU CANIGOU, PETITE RANDONNEE AVEC PASSCANIGO Vernet-les-Bains
SAINT-MARTIN DU CANIGOU, PETITE RANDONNEE AVEC PASSCANIGO Vernet-les-Bains lundi 29 juin 2026.
Vernet-les-Bains
SAINT-MARTIN DU CANIGOU, PETITE RANDONNEE AVEC PASSCANIGO
Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : 30 – 30 – 30
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 14:00:00
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-29
Découverte de la faune et de la flore tout en remontant un sentier boisé pour accéder à cette abbaye millénaire perchée sur un éperon rocheux
.
Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 82 04 17 81 pass.canigo@gmail.com
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English :
Discover the flora and fauna as you hike up a wooded path to reach this thousand-year-old abbey perched on a rocky outcrop
L’événement SAINT-MARTIN DU CANIGOU, PETITE RANDONNEE AVEC PASSCANIGO Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI CONFLENT CANIGO
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