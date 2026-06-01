Vernet-les-Bains

SAINT-MARTIN DU CANIGOU, PETITE RANDONNEE AVEC PASSCANIGO

Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : 30 – 30 – 30

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 14:00:00

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-29

Découverte de la faune et de la flore tout en remontant un sentier boisé pour accéder à cette abbaye millénaire perchée sur un éperon rocheux

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Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 82 04 17 81 pass.canigo@gmail.com

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English :

Discover the flora and fauna as you hike up a wooded path to reach this thousand-year-old abbey perched on a rocky outcrop

L’événement SAINT-MARTIN DU CANIGOU, PETITE RANDONNEE AVEC PASSCANIGO Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI CONFLENT CANIGO