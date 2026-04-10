Vernet-les-Bains

RALLYE DÉCOUVERTE VERNET-LES-BAINS PAR LES SENTIERS ENVIRONNANTS

Chemin de la Laiterie Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : 4 – 4 – 4

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 16:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Venez parcourir les sentiers forestiers environnant Vernet-les-bains pour découvrir des vues saisissantes sur son patrimoine historique et naturel. Parcours nature facile, insolite et ludique, suivi d’un pot convivial inclus. Réservation avant la veille au soir.

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Chemin de la Laiterie Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 08 00 08 92

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English :

Come explore the forest trails around Vernet-les-Bains to discover breathtaking views of its historical and natural heritage. An easy, unique, and fun “nature walk,” followed by a friendly get-together (drinks included). Reservations must be made by the evening before.

L’événement RALLYE DÉCOUVERTE VERNET-LES-BAINS PAR LES SENTIERS ENVIRONNANTS Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par OTI CONFLENT CANIGO