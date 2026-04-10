VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE VERNET-LES-BAINS Vernet-les-Bains
VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE VERNET-LES-BAINS Vernet-les-Bains vendredi 17 juillet 2026.
Vernet-les-Bains
VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE VERNET-LES-BAINS
2 rue de la chapelle Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:00:00
fin : 2026-07-17 18:00:00
Date(s) :
2026-07-17
De la station thermale courtisée au XIX° siècle au premier village arboretum de France, en passant par la visite de l’église Saint-Saturnin, découvrez le patrimoine et les traditions d’un authentique village catalan, Vernet les Bains.
Rdv devant l’Office de tourisme de Vernet. Uniquement sur réservation au +33 6 86 88 00 99
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2 rue de la chapelle Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99 manu.lalman@gmail.com
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English :
From the sought-after 19th-century spa to France’s first village arboretum, including a visit to the church of Saint-Saturnin, discover the heritage and traditions of an authentic Catalan village, Vernet les Bains.
Rdv in front of Vernet Tourist Office. By reservation only: +33 6 86 88 00 99
L’événement VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE VERNET-LES-BAINS Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par OTI CONFLENT CANIGO
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