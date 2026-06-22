FÊTE CATALANE Vernet-les-Bains
dimanche 19 juillet 2026 · Vernet-les-Bains
Informations pratiques
Vernet-les-Bains
FÊTE CATALANE
Allée du Parc Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:30:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
9h30 pétanque; 10h marché de créateur, kao lanta vernetois, atelier livres, atelier, percussions, les petits ânes; 10h30 découverte de l’arbaretum; 12h30 menu cochon grillé et camembert chaud (sur réservation); 14h30 découverte de l’hôtel du Portugal; 16h musée d’histoire naturelle; 17h30 les chants marins des voices of Vernet
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Allée du Parc Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 53 25
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English :
9:30 a.m.: pétanque; 10:00 a.m.: artisan market, Kao Lanta Vernetois, book workshop, workshop, percussion, Les Petits Énes; 10:30 a.m.: tour of the arboretum; 12:30 p.m.: Grilled pork and warm Camembert menu (by reservation); 2:30 p.m.: tour of the Hôtel du Portugal; 4:00 p.m.: Natural History Museum; 5:30 p.m.: sea shanties by the Voices of Vernet
L’événement FÊTE CATALANE Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-22 par OTI CONFLENT CANIGO
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