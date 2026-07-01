VOICES OF VERNET CHANTS DE MARINS Vernet-les-Bains
dimanche 19 juillet 2026 · Vernet-les-Bains
Informations pratiques
Vernet-les-Bains
VOICES OF VERNET CHANTS DE MARINS
Allée du Parc Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Chants de marins starring Jean-Yves, Steve, Luitzen, Derek, José, Jim, Thierry, Laurent, Richard, André, Gilles, Daniel, Paul and more fabulous singers.
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Allée du Parc Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 53 25
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English :
Sailors’ Songs: starring Jean-Yves, Steve, Luitzen, Derek, José, Jim, Thierry, Laurent, Richard, André, Gilles, Daniel, Paul, and more fabulous singers.
L’événement VOICES OF VERNET CHANTS DE MARINS Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-10 par OTI CONFLENT CANIGO
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