Informations pratiques

Vernet-les-Bains

VOICES OF VERNET CHANTS DE MARINS

Allée du Parc Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 17:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Chants de marins starring Jean-Yves, Steve, Luitzen, Derek, José, Jim, Thierry, Laurent, Richard, André, Gilles, Daniel, Paul and more fabulous singers.

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Allée du Parc Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 53 25

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English :

Sailors’ Songs: starring Jean-Yves, Steve, Luitzen, Derek, José, Jim, Thierry, Laurent, Richard, André, Gilles, Daniel, Paul, and more fabulous singers.

L’événement VOICES OF VERNET CHANTS DE MARINS Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-10 par OTI CONFLENT CANIGO