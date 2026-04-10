Vernet-les-Bains

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE VERNET-LES-BAINS

2 rue de la chapelle Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 16:00:00

fin : 2026-08-14 18:00:00

Date(s) :

2026-08-14

De la station thermale courtisée au XIX° siècle au premier village arboretum de France, en passant par la visite de l’église Saint-Saturnin, découvrez le patrimoine et les traditions d’un authentique village catalan, Vernet les Bains.

Rdv devant l’Office de tourisme de Vernet. Uniquement sur réservation au +33 6 86 88 00 99

.

2 rue de la chapelle Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99 manu.lalman@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From the sought-after 19th-century spa to France’s first village arboretum, including a visit to the church of Saint-Saturnin, discover the heritage and traditions of an authentic Catalan village, Vernet les Bains.

Rdv in front of Vernet Tourist Office. By reservation only: +33 6 86 88 00 99

L’événement VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE VERNET-LES-BAINS Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par OTI CONFLENT CANIGO