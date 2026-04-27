Duo des Lys A l’aube du romantisme Château de Ferrassou Saint-Sylvestre-sur-Lot

Saint-Sylvestre-sur-Lot

Duo des Lys A l’aube du romantisme

Château de Ferrassou 589 Chemin de Ferrassou Saint-Sylvestre-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Marie-Caroline Kfoury, soprano et Mariella Fiodaliso, piano, interprètent mélodies et airs d’opéra de Schubert, Bellini, Berlioz et Rossini.

Autour d’un piano historique Erard de 1842 dans l’auditorium aménagé d’une salle médiévale du château de Ferrassou. .

Château de Ferrassou 589 Chemin de Ferrassou Saint-Sylvestre-sur-Lot 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 58 11 63

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English : Duo des Lys A l’aube du romantisme

L’événement Duo des Lys A l’aube du romantisme Saint-Sylvestre-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Vallée du Lot et Garonne