Duo des Lys A l’aube du romantisme Château de Ferrassou Saint-Sylvestre-sur-Lot
Duo des Lys A l’aube du romantisme Château de Ferrassou Saint-Sylvestre-sur-Lot vendredi 22 mai 2026.
Saint-Sylvestre-sur-Lot
Duo des Lys A l’aube du romantisme
Château de Ferrassou 589 Chemin de Ferrassou Saint-Sylvestre-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Marie-Caroline Kfoury, soprano et Mariella Fiodaliso, piano, interprètent mélodies et airs d’opéra de Schubert, Bellini, Berlioz et Rossini.
Autour d’un piano historique Erard de 1842 dans l’auditorium aménagé d’une salle médiévale du château de Ferrassou. .
Château de Ferrassou 589 Chemin de Ferrassou Saint-Sylvestre-sur-Lot 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 58 11 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Duo des Lys A l’aube du romantisme
L’événement Duo des Lys A l’aube du romantisme Saint-Sylvestre-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Vallée du Lot et Garonne