Duo Gam Boismont
vendredi 11 septembre 2026 · Boismont
Informations pratiques
Boismont
Duo Gam
3 Rue de Mons Boismont Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Duo Gam en concert.
Pour leur plus grand bonheur, Marine Dupont Ulrich et Gwenael Keryhuel sillonnent le littoral avec leurs reprises de chansons françaises.
Duo Gam en concert.
Pour leur plus grand bonheur, Marine Dupont Ulrich et Gwenael Keryhuel sillonnent le littoral avec leurs reprises de chansons françaises. .
3 Rue de Mons Boismont 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 25 79 boismont.mediatheque@gmail.com
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English :
Duo Gam in concert.
Much to their delight, Marine Dupont Ulrich and Gwenael Keryhuel are touring the coast with their covers of French songs.
L’événement Duo Gam Boismont a été mis à jour le 2024-04-03 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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