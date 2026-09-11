Informations pratiques

Boismont

Duo Gam

3 Rue de Mons Boismont Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Duo Gam en concert.

Pour leur plus grand bonheur, Marine Dupont Ulrich et Gwenael Keryhuel sillonnent le littoral avec leurs reprises de chansons françaises.

Duo Gam en concert.

Pour leur plus grand bonheur, Marine Dupont Ulrich et Gwenael Keryhuel sillonnent le littoral avec leurs reprises de chansons françaises. .

3 Rue de Mons Boismont 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 25 79 boismont.mediatheque@gmail.com

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English :

Duo Gam in concert.

Much to their delight, Marine Dupont Ulrich and Gwenael Keryhuel are touring the coast with their covers of French songs.

L’événement Duo Gam Boismont a été mis à jour le 2024-04-03 par OT DE LA BAIE DE SOMME