Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde », Eglise de Villeneuve-la-Dondagre, Villeneuve-la-Dondagre
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise de Villeneuve-la-Dondagre · Villeneuve-la-Dondagre
Informations pratiques
Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde » Dimanche 20 septembre, 16h00 Eglise de Villeneuve-la-Dondagre Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde »
Dans un programme éclectique et plein de vie, le Duo Maclet-Hadjiev emmène les auditeurs du Brésil à l’Italie en passant par les Etats-Unis et la Bulgarie. Un véritable voyage dans la musique classique et populaire autour du monde.
Eglise de Villeneuve-la-Dondagre 48.13872733275723, 3.135881220831468 Villeneuve-la-Dondagre 89150 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde »
©CCGB