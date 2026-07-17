La nuit internationale de la chauve-souris 2026, Villeneuve-la-Dondagre, Villeneuve-la-Dondagre

Informations pratiques

La nuit internationale de la chauve-souris 2026 Samedi 29 août, 15h00, 19h30, 21h30 Villeneuve-la-Dondagre Yonne

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T15:00:00+02:00 – 2026-08-29T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T21:30:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00

La nuit internationale de la chauve-souris – Samedi 29 août 2026

Et si vous partiez à la rencontre de ces mammifères mystérieux ?

À l’occasion de la Nuit de la chauve-souris, venez vivre une soirée originale en famille ou entre amis pour découvrir ces fascinants mammifères, souvent méconnus mais indispensables à notre biodiversité. La Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne organise plusieurs activitées.

Au programme :

15h à 17h : Atelier de construction de gîte (sur réservations : 03 86 97 71 94)

19h30 : Présentation du mode de vie des chauves-souris et de leur rôle dans la biodiversité.

20h45 : Sortie nocturne pour observer les chauves-souris dans leur habitat naturel. Gâce à un détecteur d’ultrasons, vous pourrez écouter les sons qu’elles émettent.

Pour préparer cette journée de découverte, une exposition, réalisée par BFC Nature, sous forme de panneaux BD sera présente tout au long du mois d’août, dans trois bibliothèque du territoire (Egriselles-le-Bocage du 28 juillet au 10 août ; Brannay du 11 août au 20 août ; Chéroy du 21 au 28 août ; le 29 aout à la salle des fêtes de Villeneuve-la-Dondagre).

Une soirée gratuite, conviviale et ouverte à tous, pour vivre une expérience insolite au coeur de la nuit.

Villeneuve-la-Dondagre 6, rue des Vignes9150 villeneuve-la-Dondagre Villeneuve-la-Dondagre 89150 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « elisabethvelty@gatinais-bourgogne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0386837813 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0386977194 »}]

Samedi 29 août 2026, venez vivre une soirée originale en famille ou entre amis pour découvrir ces fascinants mammifères. Construction de gîtes, conférence et balade nocturne.