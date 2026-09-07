Durandelle, témoin photographique des Papeteries du Marais et de Sainte-Marie, Foyer municipal, Jouy-sur-Morin

Informations pratiques

Durandelle, témoin photographique des Papeteries du Marais et de Sainte-Marie Dimanche 20 septembre, 10h00 Foyer municipal Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Avec le soutien de la mairie de Jouy-sur-Morin, les Compagnons Papetiers de Crevecoeur et du Marais vous donnent rendez vous pour une exposition sur les travaux sur plaques au Collodion et papier albuminé réalisés par Durandelle au XIXeme pour le compte des Papeteries du Marais et de Ste Marie.

La présentation de cette collection sera complétée par une Exposition photos et cartes postales .

Foyer municipal 9 Rue du Bouloi 77320 Jouy-sur-Morin Jouy-sur-Morin 77320 Seine-et-Marne Île-de-France

Exposition « Durandelle, témoin photographique des Papeteries du Marais et de Sainte-Marie »

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