Un atelier de livres recyclés, Point Relais Lecture, Jouy-sur-Morin

Informations pratiques

Un atelier de livres recyclés Samedi 3 octobre, 10h00 Point Relais Lecture Seine-et-Marne

atelier limité à 6 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Un atelier de livres recyclés pour transformer des ouvrages usés en sculptures ou en objets de décoration uniques.

Le principe : Détourner des romans endommagés pour leur donner une nouvelle vie artistique.

Quelques idées de projets :

Creuser les pages pour cacher un petit pot de fleurs.

Plier les pages de manière géométrique pour former un animal en 3D.

Personnaliser pour finaliser son oeuvre.

Point Relais Lecture Place de l’Eglise 77320 JOUY-SUR-MORIN Jouy-sur-Morin 77320 Seine-et-Marne Île-de-France 01.64.04.07.07 https://www.facebook.com/100087622232285/ Possibilité de se garer sur le parking de l’église.

Biblis en folie 2026

©ae