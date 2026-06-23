DURASSIC PARK, MARIE-NOËLLE Théâtre National de Bretagne Rennes 17 – 21 novembre Ille-et-Vilaine

À l’occasion des 30 ans de la mort de l’écrivaine Marguerite Duras, Marie-Noëlle propose une conférence enamourée et irrévérencieuse.

À l’occasion des 30 ans de la mort de l’écrivaine Marguerite Duras, Marie-Noëlle propose une conférence enamourée et irrévérencieuse, un témoignage sur les dernières années de sa vie, elle qui s’est agglutinée à elle à l’adolescence – à l’âge où l’on détermine sa vie à jamais.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-17T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-21T16:30:00.000+01:00

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Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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