Les Sciences en bas de chez toi – à Breq in Holidays Site Jacques Prévert Rennes 22 – 24 juillet Ille-et-Vilaine

entrée libre, gratuite

Ateliers pour toutes et tous : expériences, jeux et petites constructions pour découvrir, comprendre et faire ensemble … la science se pratique tout en s’amusant !

Les « Sciences en bas de chez toi », ce sont des ateliers en plein-air dans différents quartiers rennais.

Nous nous associons pendant 3 après-midi à Breq in Holidays, des ateliers sportifs sont également proposés par le Cercle Paul Bert ce jour là.

Au programme : **Crétion de stickers et d’une carte postale » Breq in Holidays ».** Laisse place à ton imagination pour une après-midi de fabrication manuelle et numérique avec la découpeuse vynile.

Une sortie sera également organisée au fablab de l’association, sur le site Savary au Blosne, le vendredi après-midi.

Retrouvez notre programme de l’été sur nos réseaux et sur le site Cet été à Rennes, pour nous suivre d’un quartier à l’autre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-22T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-24T18:00:00.000+02:00

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Site Jacques Prévert 56 Bd Albert 1er, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine



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