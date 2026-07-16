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VILLES : Exposition collective – vernissage et ateliers artistiques, Orangerie du Thabor, Rennes

lundi 20 juillet 2026 · Orangerie du Thabor · Rennes

VILLES : Exposition collective – vernissage et ateliers artistiques, Orangerie du Thabor, Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
Orangerie du Thabor
Adresse
Orangerie du Thabor, Rennes
Ville
35064 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

VILLES : Exposition collective – vernissage et ateliers artistiques 20 – 26 juillet Orangerie du Thabor Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T12:00:00+02:00 – 2026-07-20T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-26T12:00:00+02:00 – 2026-07-26T20:30:00+02:00

Pendant une semaine, peinture, dessin et sérigraphie dialogueront autour d’un thème commun : VILLES

Trois univers se rencontrent :

  • > Vincent Audrieu
  • > Blanca Pulido
  • > Macula Nigra

Orangerie Ouest du Parc du Thabor
du 20 au 26 juillet 2026
12h à 20h30
Vernissage vendredi 24 juillet à 18h

Des ateliers artistiques tout au long de l’exposition.
Réservations :

Pour suivre l’actualité de l’exposition :
Instagram : @expo_orangerie
Facebook : Exposition collective VILLES à l’Orangerie du Thabor

Contact artistes :
Instagram : @andrieu.vincent @blanca_pulido_mx @maculanigra
E-mail : vincentandrieu@orange.fr

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Découvrez le travail des trois artistes autour du thème de la ville. Des ateliers artistiques sont proposés pour créer et explorer la ville autrement. Un moment de création et de découverte !

Blanca Pulido

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