VILLES : Exposition collective – vernissage et ateliers artistiques, Orangerie du Thabor, Rennes

Informations pratiques

VILLES : Exposition collective – vernissage et ateliers artistiques 20 – 26 juillet Orangerie du Thabor Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T12:00:00+02:00 – 2026-07-20T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-26T12:00:00+02:00 – 2026-07-26T20:30:00+02:00

Pendant une semaine, peinture, dessin et sérigraphie dialogueront autour d’un thème commun : VILLES

Trois univers se rencontrent :

> Vincent Audrieu

> Blanca Pulido

> Macula Nigra

Orangerie Ouest du Parc du Thabor

du 20 au 26 juillet 2026

12h à 20h30

Vernissage vendredi 24 juillet à 18h

Des ateliers artistiques tout au long de l’exposition.

Réservations :

Sur Eventbrite : cliquer sur l’image

: cliquer sur l’image Par e-mail : vincentandrieu@orange.fr

Pour suivre l’actualité de l’exposition :

Instagram : @expo_orangerie

Facebook : Exposition collective VILLES à l’Orangerie du Thabor

Contact artistes :

Instagram : @andrieu.vincent @blanca_pulido_mx @maculanigra

E-mail : vincentandrieu@orange.fr

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Découvrez le travail des trois artistes autour du thème de la ville. Des ateliers artistiques sont proposés pour créer et explorer la ville autrement. Un moment de création et de découverte !

Blanca Pulido