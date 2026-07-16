VILLES : Exposition collective – vernissage et ateliers artistiques, Orangerie du Thabor, Rennes
lundi 20 juillet 2026 · Orangerie du Thabor · Rennes
Informations pratiques
VILLES : Exposition collective – vernissage et ateliers artistiques 20 – 26 juillet Orangerie du Thabor Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T12:00:00+02:00 – 2026-07-20T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-26T12:00:00+02:00 – 2026-07-26T20:30:00+02:00
Pendant une semaine, peinture, dessin et sérigraphie dialogueront autour d’un thème commun : VILLES
Trois univers se rencontrent :
- > Vincent Audrieu
- > Blanca Pulido
- > Macula Nigra
Orangerie Ouest du Parc du Thabor
du 20 au 26 juillet 2026
12h à 20h30
Vernissage vendredi 24 juillet à 18h
Des ateliers artistiques tout au long de l’exposition.
Réservations :
- Sur Eventbrite : cliquer sur l’image
- Par e-mail : vincentandrieu@orange.fr
Pour suivre l’actualité de l’exposition :
Instagram : @expo_orangerie
Facebook : Exposition collective VILLES à l’Orangerie du Thabor
Contact artistes :
Instagram : @andrieu.vincent @blanca_pulido_mx @maculanigra
E-mail : vincentandrieu@orange.fr
Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Tout en long de l’exposition : ateliers artistiques sont proposu00e9s du 20 au 26 juillet 2026 u00e0 l’Orangerie Ouest du Parc du Thabor u00e0 Rennes », « type »: « rich », « title »: « Villes : exposition collective u00e0 lu2019Orangerie du Thabor », « thumbnail_url »: « https://www.eventbrite.com/e/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimg.evbuc.com%2Fhttps%253A%252F%252Fcdn.evbuc.com%252Fimages%252F1186088436%252F770783477493%252F1%252Foriginal.20260603-184755%3Fcrop%3Dfocalpoint%26fit%3Dcrop%26w%3D940%26auto%3Dformat%252Ccompress%26q%3D75%26sharp%3D10%26fp-x%3D0.042%26fp-y%3D0.429%26s%3D1c73a9c6251f85a5d84e439a25c6eba6&w=1880&q=75 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-villes-exposition-collective-a-lorangerie-du-thabor-1989641884436 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 300, « thumbnail_width »: 600, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «
« , « provider_name »: « Eventbrite »}, « link »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-villes-exposition-collective-a-lorangerie-du-thabor-1989641884436 »}, {« link »: « mailto:vincentandrieu@orange.fr »}]
Découvrez le travail des trois artistes autour du thème de la ville. Des ateliers artistiques sont proposés pour créer et explorer la ville autrement. Un moment de création et de découverte !
Blanca Pulido
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Cuisine au Jardin Maison Saint-Louis Rennes 16 juillet 2026
- Cuisine au Jardin, Maison Saint-Louis, Rennes 16 juillet 2026
- Atelier mobile participatif d’auto-réparation de vélo Station de métro Gros Chêne Rennes 16 juillet 2026
- Atelier mobile participatif d’auto-réparation de vélo, Station de métro Gros Chêne, Rennes 16 juillet 2026
- Atelier créations en argile Ferme de la héronière Rennes 16 juillet 2026