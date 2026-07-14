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Tri-troc mobile Boulevard Albert 1er, face au n°46 Rennes

lundi 20 juillet 2026 · Boulevard Albert 1er, face au n°46 · Rennes

Tri-troc mobile Boulevard Albert 1er, face au n°46 Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Boulevard Albert 1er, face au n°46
Adresse
Boulevard Albert 1er, Rennes
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tri-troc mobile Boulevard Albert 1er, face au n°46 Rennes 20 – 25 juillet Ille-et-Vilaine

Quartier Bréquigny

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-20T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-25T17:00:00.000+02:00

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Boulevard Albert 1er, face au n°46 Boulevard Albert 1er, Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine


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