ATELIER RADIO chez Dedalle place du colombier, Dédalle Rennes Mercredi 22 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine

gratuit sur inscription auprès de la TA

Atelier radio

les animateur·ices jeunesse de la Tour d’Auvergne vous accompagne sur un atelier radio de 15h à 18h dans l’ancienne brasserie de la place Colombier avec la Vilaine Radio. RDV à 14h à la TA ou sur place à 15h.

Inscription vivement conseillée à la TA

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-22T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-22T18:00:00.000+02:00

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place du colombier, Dédalle 25 Pl. du Colombier, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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