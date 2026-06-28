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ATELIER RADIO chez Dedalle place du colombier, Dédalle Rennes

ATELIER RADIO chez Dedalle place du colombier, Dédalle Rennes

ATELIER RADIO chez Dedalle place du colombier, Dédalle Rennes mercredi 22 juillet 2026.

Lieu
place du colombier, Dédalle
Adresse
25 Pl. du Colombier, 35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026

ATELIER RADIO chez Dedalle place du colombier, Dédalle Rennes Mercredi 22 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine

gratuit sur inscription auprès de la TA

Atelier radio

les animateur·ices jeunesse de la Tour d’Auvergne vous accompagne sur un atelier radio de 15h à 18h dans l’ancienne brasserie de la place Colombier avec la Vilaine Radio. RDV à 14h à la TA ou sur place à 15h.
Inscription vivement conseillée à la TA

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-22T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-22T18:00:00.000+02:00

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place du colombier, Dédalle 25 Pl. du Colombier, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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