DURASSIC PARK, MARIE-NOËLLE, Théâtre National de Bretagne, Rennes

Informations pratiques

DURASSIC PARK, MARIE-NOËLLE 17 – 21 novembre Théâtre National de Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T21:00:00+01:00 – 2026-11-17T22:30:00+01:00

Fin : 2026-11-21T15:00:00+01:00 – 2026-11-21T16:30:00+01:00

À l’occasion des 30 ans de la mort de l’écrivaine Marguerite Duras, Marie-Noëlle propose une conférence enamourée et irrévérencieuse, un témoignage sur les dernières années de sa vie, elle qui s’est agglutinée à elle à l’adolescence – à l’âge où l’on détermine sa vie à jamais.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4228 »}]

À l’occasion des 30 ans de la mort de l’écrivaine Marguerite Duras, Marie-Noëlle propose une conférence enamourée et irrévérencieuse. théâtre

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