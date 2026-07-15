E viva l’organo ! Duo Belliot Dudek au Château Rue Pierre Wienh Le Château-d’Oléron
mercredi 21 octobre 2026 · Rue Pierre Wienh · Le Château-d'Oléron
Informations pratiques
Le Château-d’Oléron
E viva l’organo ! Duo Belliot Dudek au Château
Rue Pierre Wienh Eglise du Château d’Oléron Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 17:30:00
fin : 2026-10-21 18:30:00
Date(s) :
2026-10-21
Le mercredi 21 octobre à 17h30, l’église du Château d’Oléron accueillera un concert avec Augustin Belliot, titulaire des orgues de la Cathédrale de Bourges, et Jean-Claude DUDEK, trompettiste.
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Rue Pierre Wienh Eglise du Château d’Oléron Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 02 85 10 lcam@lacabaneamusique.fr
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English : Long Live the Organ! The Belliot-Dudek Duo at the Château
On Wednesday, October 21, at 5:30 p.m., the Church of the Château d’Oléron will host a concert featuring Augustin Belliot, organist at Bourges Cathedral, and Jean-Claude DUDEK, trumpeter.
L’événement E viva l’organo ! Duo Belliot Dudek au Château Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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