UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Château-d'Oléron

E viva l’organo ! Duo Belliot Dudek au Château Rue Pierre Wienh Le Château-d’Oléron

mercredi 21 octobre 2026 · Rue Pierre Wienh · Le Château-d'Oléron

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Rue Pierre Wienh
Adresse
Eglise du Château d'Oléron
Ville
17480 Le Château-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif

Le Château-d’Oléron

E viva l’organo ! Duo Belliot Dudek au Château

Rue Pierre Wienh Eglise du Château d’Oléron Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 17:30:00
fin : 2026-10-21 18:30:00

Date(s) :
2026-10-21

Le mercredi 21 octobre à 17h30, l’église du Château d’Oléron accueillera un concert avec Augustin Belliot, titulaire des orgues de la Cathédrale de Bourges, et Jean-Claude DUDEK, trompettiste.
  .

Rue Pierre Wienh Eglise du Château d’Oléron Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 02 85 10  lcam@lacabaneamusique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Long Live the Organ! The Belliot-Dudek Duo at the Château

On Wednesday, October 21, at 5:30 p.m., the Church of the Château d’Oléron will host a concert featuring Augustin Belliot, organist at Bourges Cathedral, and Jean-Claude DUDEK, trumpeter.

L’événement E viva l’organo ! Duo Belliot Dudek au Château Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

À voir aussi à Le Château-d'Oléron (Charente-Maritime)