E viva l’organo ! Duo Belliot Dudek au Château Rue Pierre Wienh Le Château-d’Oléron

Informations pratiques

Le Château-d’Oléron

E viva l’organo ! Duo Belliot Dudek au Château

Rue Pierre Wienh Eglise du Château d’Oléron Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 17:30:00

fin : 2026-10-21 18:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Le mercredi 21 octobre à 17h30, l’église du Château d’Oléron accueillera un concert avec Augustin Belliot, titulaire des orgues de la Cathédrale de Bourges, et Jean-Claude DUDEK, trompettiste.

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Rue Pierre Wienh Eglise du Château d’Oléron Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 02 85 10 lcam@lacabaneamusique.fr

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English : Long Live the Organ! The Belliot-Dudek Duo at the Château

On Wednesday, October 21, at 5:30 p.m., the Church of the Château d’Oléron will host a concert featuring Augustin Belliot, organist at Bourges Cathedral, and Jean-Claude DUDEK, trumpeter.

L’événement E viva l’organo ! Duo Belliot Dudek au Château Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes