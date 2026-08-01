Informations pratiques

Chaniers

Eau fil des bacs

Le Communal Chaniers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:30:00

fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Fête de la Charente et de la nature.

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Le Communal Chaniers 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 12 70 contact@chaniers.fr

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English :

A celebration of the Charente and nature.

L’événement Eau fil des bacs Chaniers a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge