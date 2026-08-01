AGENDA · Chaniers
Eau fil des bacs Chaniers
samedi 22 août 2026 · Chaniers
Informations pratiques
Chaniers
Eau fil des bacs
Le Communal Chaniers Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:30:00
fin : 2026-08-22 22:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Fête de la Charente et de la nature.
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Le Communal Chaniers 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 12 70 contact@chaniers.fr
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English :
A celebration of the Charente and nature.
L’événement Eau fil des bacs Chaniers a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge