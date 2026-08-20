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Eaux-Vives Lux Festival – Un atelier pour peindre avec la lumière, Bibliothèque des Eaux-Vives, Genève

mercredi 27 janvier 2027 · Bibliothèque des Eaux-Vives · Genève

Eaux-Vives Lux Festival – Un atelier pour peindre avec la lumière, Bibliothèque des Eaux-Vives, Genève

Informations pratiques

Début
mercredi 27 janvier 2027
Fin
mercredi 27 janvier 2027
Lieu
Bibliothèque des Eaux-Vives
Adresse
Rue SILLEM 2, 1207 Genève
Ville
1207 Genève
Tarif
0.-

Eaux-Vives Lux Festival – Un atelier pour peindre avec la lumière Mercredi 27 janvier 2027, 16h30 Bibliothèque des Eaux-Vives

0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-27T16:30:00+01:00 – 2027-01-27T18:30:00+01:00
Fin : 2027-01-27T16:30:00+01:00 – 2027-01-27T18:30:00+01:00

Connaissez-vous le light painting ? C’est une technique visuelle de prise de vue photographique fondée sur la captation de la lumière, qui permet de créer des formes et des géométries lumineuses. Venez découvrir ce procédé artistique ludique, vous y essayer et repartir avec une photographie de votre création.

Bibliothèque des Eaux-Vives Rue SILLEM 2, 1207 Genève Genève 1207 http://www.bm-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-eaux-vives/
Un atelier pour peindre avec la lumière avec Tomas Linarès // Bibliothèque des Eaux-Vives // 27 janvier 2027 de 16h30 à 18h30 // tous publics, dès 8 ans

DR

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