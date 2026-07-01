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EBOUEUR, La Note Bleue, Ruminghem

vendredi 3 juillet 2026 · La Note Bleue · Ruminghem

EBOUEUR, La Note Bleue, Ruminghem

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Lieu
La Note Bleue
Adresse
10 Rue de la Gare, 62370 Ruminghem
Ville
62370 Ruminghem
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Théâtre Inexorable

EBOUEUR Vendredi 3 juillet, 20h00 La Note Bleue Pas-de-Calais

Théâtre Inexorable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T20:00:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T20:00:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00

Impromptu spectacle : EBOUEUR
Spectacle en extérieur – Tout public – Durée : 55 minutes

La Note Bleue 10 Rue de la Gare, 62370 Ruminghem Ruminghem 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « theatreinexorable@gmail.com »}]
Théâtre dans la rue

Théâtre Inexorable – Photo : Manon Briatte

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