EBOUEUR, La Note Bleue, Ruminghem

Informations pratiques

EBOUEUR Vendredi 3 juillet, 20h00 La Note Bleue Pas-de-Calais

Théâtre Inexorable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T20:00:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T20:00:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00

Impromptu spectacle : EBOUEUR

Spectacle en extérieur – Tout public – Durée : 55 minutes

La Note Bleue 10 Rue de la Gare, 62370 Ruminghem Ruminghem 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « theatreinexorable@gmail.com »}]

Théâtre dans la rue

Théâtre Inexorable – Photo : Manon Briatte