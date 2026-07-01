AGENDA · Ruminghem
EBOUEUR, La Note Bleue, Ruminghem
vendredi 3 juillet 2026 · La Note Bleue · Ruminghem
Informations pratiques
EBOUEUR Vendredi 3 juillet, 20h00 La Note Bleue Pas-de-Calais
Théâtre Inexorable
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T20:00:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T20:00:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00
Impromptu spectacle : EBOUEUR
Spectacle en extérieur – Tout public – Durée : 55 minutes
La Note Bleue 10 Rue de la Gare, 62370 Ruminghem Ruminghem 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « theatreinexorable@gmail.com »}]
Théâtre dans la rue
Théâtre Inexorable – Photo : Manon Briatte
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