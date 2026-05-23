Ecchymoses, une exposition collective de Claire Amiot, Pablo Boissel-Arrieta, Morgane Fontaine, Baptiste Jan & Floryan Varennes Grand Huit – Collectif Bonus Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-17 14:00 – 18:00

Gratuit : non Gratuit Tout public

Une ecchymose est une ombre lente, la mémoire d’un impact qui s’étire sous la peau. Elle apparaît à la surface mais se forme en profondeur, par diffusion, infiltration et transformation. L’exposition Ecchymoses rassemble cinq artistes dont les œuvres explorent ces seuils : des états où la matière, à peine effleurée, se met à respirer autrement. Peintures, dessins, sculptures, installations — des paysages en suspens, des écosystèmes en mutation. Le temps y travaille de manière invisible, agrégeant ou éparpillant des fragments de poussière fertile. Des textures, organiques, usées ou acérées, portent leurs fragilités comme une seconde peau : des strates sensibles, absorbant des traces enfouies prêtes à rejaillir. Par des gestes de recouvrement, de dissolution ou d’absorption, les artistes révèlent une alchimie de l’éphémère. Leurs œuvres jouent entre entropie et régénération, comme si chaque substance était un corps en devenir, un organisme traversé par des forces contraires. Ecchymoses dessine ainsi une géographie de passages, un atlas de transformations où chaque impact laisse une empreinte, chaque plaie une trace. Les œuvres habitent des zones de latence, des entre-deux où la matière, marquée par le temps, murmure son émergence. Entre apparition et disparition, elles rappellent que toute surface est un palimpseste, et que sous chaque repli, une mémoire veille, prête à renaître, prête à se recomposer. > Exposition ouverte les mercredis, vendredis et samedis de 14h00 à 18h00 du 19 juin au 04 juillet ; du mercredi au dimanche à partir du 04 juillet.??> Vernissage le jeudi 18 juin à partir de 18h30.

Grand Huit – Collectif Bonus Nantes 44200



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