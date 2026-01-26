Echange autour de Pink Floyd CafeMusic Mont-de-Marsan
Echange autour de Pink Floyd CafeMusic Mont-de-Marsan mercredi 18 mars 2026.
Echange autour de Pink Floyd
CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Francis Lacoste est un passionné, après The Rolling Stones et les Beatles, il revient avec Pink Floyd.
Avide de partager son savoir, il vous propose une animation inédite en partenariat avec le SAPAL (Service d’Animation, de Prévention et d’Accompagnement des Landes).
Au programme, l’écoute collective de chansons iconiques, agrémentée d’une flopée d’histoires passionnantes. .
CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Echange autour de Pink Floyd
L’événement Echange autour de Pink Floyd Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Mont-de-Marsan