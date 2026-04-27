Echange des savoirs initiation Sauvetage secourisme Lac de Peyre à Labouheyre Labouheyre

Labouheyre

Echange des savoirs initiation Sauvetage secourisme

Lac de Peyre à Labouheyre ACL 176 rue Victor Hugo Labouheyre Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

L’été approche avec ses baignades au lac et océan.

Pour être prêt, Charles de NSXL nous propose d’adopter les bons réflexes en nous apprenant les gestes simples de 1ers secours. Ouvert à tous (à partir de 13 ans) seule condition savoir nager.

Un co-voiturage sera organisé pour se rendre au Lac.

L’été approche avec ses baignades au lac et océan.

Pour être prêt, Charles de NSXL nous propose d’adopter les bons réflexes en nous apprenant les gestes simples de 1ers secours, comment passer un appel aux secours, comment récupérer une victime à l’eau à l’aide d’une bouée de secours ou d’un paddle rescue et sécuriser la victime.

Une activité à pratiquer en solo ou en famille !

Ouvert à tous (à partir de 13 ans) seule condition savoir nager.

On organisera du co-voiturage pour se rendre au lac.

Sur inscription par tel 06 33 07 33 62 ou par mail sabresacl@orange.fr .

Lac de Peyre à Labouheyre ACL 176 rue Victor Hugo Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr

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English : Echange des savoirs initiation Sauvetage secourisme

Summer is approaching, and so is swimming in lakes and oceans.

To be ready, Charles from NSXL offers us the chance to adopt the right reflexes by teaching us simple 1st aid procedures. Open to all (aged 13 and over), the only requirement is that you know how to swim.

Car pooling will be organized to get to the lake.

L’événement Echange des savoirs initiation Sauvetage secourisme Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande