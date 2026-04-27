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Visite Flash Micro-Folie Giuseppe Penone la relation entre Homme et Nature Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Visite Flash Micro-Folie Giuseppe Penone la relation entre Homme et Nature Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Visite Flash Micro-Folie Giuseppe Penone la relation entre Homme et Nature Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre mardi 26 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Jean-Louis Villenave

Adresse : 142 rue Marie Labeyrie

Ville : 40210 Labouheyre

Département : Landes

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Labouheyre

Visite Flash Micro-Folie Giuseppe Penone la relation entre Homme et Nature

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 18:00:00
fin : 2026-05-26 18:30:00

Date(s) :
2026-05-26

Visite flash Micro-Folie
Giuseppe Penone la relation entre Homme et Nature
30′ chrono pour découvrir le travail d’un artiste emblématique de l’arte povera et questionner la relation entre l’Homme et la Nature.
(18h>18h30, +13ans, entrée libre)
Visite flash Micro-Folie > Mardi 26/05
Animation proposée dans le cadre de la Hèsta 2026 · environnement
Giuseppe Penone la relation entre Homme et Nature
30′ chrono pour découvrir le travail d’un artiste emblématique de l’arte povera et questionner la relation entre l’Homme et la Nature.
(18h>18h30, +13ans, entrée libre)   .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54  mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Visite Flash Micro-Folie Giuseppe Penone la relation entre Homme et Nature

Micro-Folie flash visit
Giuseppe Penone: the relationship between Man and Nature
30′ to discover the work of an emblematic arte povera artist and question the relationship between Man and Nature.
(18h>18h30, +13years, free admission)

L’événement Visite Flash Micro-Folie Giuseppe Penone la relation entre Homme et Nature Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande

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