Visite Flash Micro-Folie Giuseppe Penone la relation entre Homme et Nature Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Visite Flash Micro-Folie Giuseppe Penone la relation entre Homme et Nature Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre mardi 26 mai 2026.
Labouheyre
Visite Flash Micro-Folie Giuseppe Penone la relation entre Homme et Nature
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 18:00:00
fin : 2026-05-26 18:30:00
Date(s) :
2026-05-26
Visite flash Micro-Folie
Giuseppe Penone la relation entre Homme et Nature
30′ chrono pour découvrir le travail d’un artiste emblématique de l’arte povera et questionner la relation entre l’Homme et la Nature.
(18h>18h30, +13ans, entrée libre)
Visite flash Micro-Folie > Mardi 26/05
Animation proposée dans le cadre de la Hèsta 2026 · environnement
Giuseppe Penone la relation entre Homme et Nature
30′ chrono pour découvrir le travail d’un artiste emblématique de l’arte povera et questionner la relation entre l’Homme et la Nature.
(18h>18h30, +13ans, entrée libre) .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
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English : Visite Flash Micro-Folie Giuseppe Penone la relation entre Homme et Nature
Micro-Folie flash visit
Giuseppe Penone: the relationship between Man and Nature
30′ to discover the work of an emblematic arte povera artist and question the relationship between Man and Nature.
(18h>18h30, +13years, free admission)
L’événement Visite Flash Micro-Folie Giuseppe Penone la relation entre Homme et Nature Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande
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