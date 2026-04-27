Visite Flash Micro-Folie Giuseppe Penone la relation entre Homme et Nature Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Labouheyre

Visite Flash Micro-Folie Giuseppe Penone la relation entre Homme et Nature

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 18:00:00

fin : 2026-05-26 18:30:00

Date(s) :

2026-05-26

Visite flash Micro-Folie

Giuseppe Penone la relation entre Homme et Nature

30′ chrono pour découvrir le travail d’un artiste emblématique de l’arte povera et questionner la relation entre l’Homme et la Nature.

(18h>18h30, +13ans, entrée libre)

Visite flash Micro-Folie > Mardi 26/05

Animation proposée dans le cadre de la Hèsta 2026 · environnement

Giuseppe Penone la relation entre Homme et Nature

30′ chrono pour découvrir le travail d’un artiste emblématique de l’arte povera et questionner la relation entre l’Homme et la Nature.

(18h>18h30, +13ans, entrée libre) .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite Flash Micro-Folie Giuseppe Penone la relation entre Homme et Nature

Micro-Folie flash visit

Giuseppe Penone: the relationship between Man and Nature

30′ to discover the work of an emblematic arte povera artist and question the relationship between Man and Nature.

(18h>18h30, +13years, free admission)

L’événement Visite Flash Micro-Folie Giuseppe Penone la relation entre Homme et Nature Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande