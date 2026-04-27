Soirée jeu enquête Opération Colonne Brisée Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Labouheyre

Soirée jeu enquête Opération Colonne Brisée

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22 19:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Soirée jeu enquête Opération Colonne Brisée

Les receleurs viennent de quitter leur repaire, laissant derrière eux un précieux autoportrait de Frida Kahlo. Une équipe est montée en urgence par le capitaine Lemoine pour le récupérer…

(18h30>19h30, +12ans, sur inscription)

Soirée jeu enquête Opération Colonne Brisée > Vendredi 22/05

Animation proposée dans le cadre de La Nuit Européenne des Musées

Les receleurs viennent de quitter leur repaire, laissant derrière eux un précieux autoportrait de Frida Kahlo. Une équipe est montée en urgence par le capitaine Lemoine pour le récupérer. Ils ont une heure pour repartir avec l’œuvre. Mais un doute plane des agents pourraient être corrompus… et personne ne sait combien, ni qui.

(18h30>19h30, +12ans, sur inscription) .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Soirée jeu enquête Opération Colonne Brisée

Operation Broken Column game night

The fences have just left their hideout, leaving behind a precious self-portrait by Frida Kahlo. A team is urgently assembled by Captain Lemoine to recover it…

(6:30 pm>7:30 pm, +12 yrs, registration required)

L’événement Soirée jeu enquête Opération Colonne Brisée Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande