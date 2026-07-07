ECHAPPEE FRAICHE LE CAUSSE ET LE SENTIER KARSTIQUE AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT Sorèze

mardi 4 août 2026 · AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT · Sorèze

Informations pratiques

Sorèze

ECHAPPEE FRAICHE LE CAUSSE ET LE SENTIER KARSTIQUE

AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT 3 Avenue Elisa Lemonnier Sorèze Tarn

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 08:30:00

fin : 2026-08-04 11:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Partez à la découverte du Causse et du sentier karstique

Echappées fraîches randonnées commentées de l’Agence Attractivité & Tourisme avec le club Lous Randounnaïres de Sorèze le Causse et le sentier karstique

Les mardis 7 juillet, 4 et 18 août

Départ à 8h30 du parking-aire de stationnement de Berniquaut

Au départ de Sorèze, en passant par la table d’orientation du Causse, vous découvrirez ensuite le sentier karstique

Durée 8 km 3h 280m D+

Tarif 2€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans

5 personnes minimum, 30 maximum

Billetterie en ligne ou dans nos bureaux d’accueil 2 .

AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT 3 Avenue Elisa Lemonnier Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 5 62 18 96 99 contact@auxsourcesducanaldumidi.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set out to explore the Causse and the karst trail

L’événement ECHAPPEE FRAICHE LE CAUSSE ET LE SENTIER KARSTIQUE Sorèze a été mis à jour le 2026-06-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE