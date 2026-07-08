ECHAPPEE FRAICHE OPPIDUM DE BERNIQUAUT ET VALLEE DE DURFORT AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT Sorèze

Informations pratiques

Sorèze

ECHAPPEE FRAICHE OPPIDUM DE BERNIQUAUT ET VALLEE DE DURFORT

AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT 3 Avenue Elisa Lemonnier Sorèze Tarn

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 08:30:00

fin : 2026-07-28 11:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Partez à la découverte du Causse et du sentier karstique

Echappées fraîches randonnée commentée de l’Agence Attractivité & Tourisme avec le club Lous Randounnaïres de Sorèze l’oppidum de Berniquaut et la vallée de Durfort

Départ à 8h30 du parking-aire de stationnement de Berniquaut

Au départ de Sorèze, en passant par l’oppidum de Berniquaut (site archéologique) et sa vue splendide, vous découvrirez ensuite le village pittoresque de Durfort.

Durée 8 km 3h 360m D+

Tarif 2€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans

5 personnes minimum, 30 maximum

Billetterie en ligne ou dans nos bureaux d’accueil 2 .

AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT 3 Avenue Elisa Lemonnier Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 5 62 18 96 99 contact@auxsourcesducanaldumidi.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set out to explore the Causse and the karst trail

L’événement ECHAPPEE FRAICHE OPPIDUM DE BERNIQUAUT ET VALLEE DE DURFORT Sorèze a été mis à jour le 2026-06-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE